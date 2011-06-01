В комздраве Петербурга рассказали о возможности достичь коллективного иммунитета к Новому году

Для этого необходимо, чтобы каждый день прививку делали по 20 тысяч человек.

В Петербурге к Новому году планируют вакцинировать 80% населения. Это станет возможным, если темпы вакцинации не упадут. Об этом сказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета, согласно рекомендациям Минздрава, необходимо привить 80% взрослого населения. Вакцинация детей пока не проводится. По словам Сараны, на данный момент план выполнен на 57%. Достичь цели удастся только в том случае, если ежедневно прививку будут делать 20 тысяч человек. Если показатель снизится до 4 тыс., то тогда плана удастся достичь только к февралю-марту 2022 года.

Отметим, что в апреле этого года у Смольного был такой же прогноз, несмотря на то, что тогда власти стремились привить 65% граждан.

Ранее директор частной скорой в Петербурге Лев Авербах выразил мнение в беседе с Piter.TV, что достичь коллективного иммунитета невозможно.

Фото: Piter.TV