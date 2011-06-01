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В комздраве Петербурга рассказали о возможности достичь коллективного иммунитета к Новому году
Сегодня, 21:06
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В комздраве Петербурга рассказали о возможности достичь коллективного иммунитета к Новому году

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Для этого необходимо, чтобы каждый день прививку делали по 20 тысяч человек.

В Петербурге к Новому году планируют вакцинировать 80% населения. Это станет возможным, если темпы вакцинации не упадут. Об этом сказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. 

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета, согласно рекомендациям Минздрава, необходимо привить 80% взрослого населения. Вакцинация детей пока не проводится. По словам Сараны, на данный момент план выполнен на 57%. Достичь цели удастся только в том случае, если ежедневно прививку будут делать 20 тысяч человек. Если показатель снизится до 4 тыс., то тогда плана удастся достичь только к февралю-марту 2022 года. 

Отметим, что в апреле этого года у Смольного был такой же прогноз, несмотря на то, что тогда власти стремились привить 65% граждан. 

Ранее директор частной скорой в Петербурге Лев Авербах выразил мнение в беседе с Piter.TV, что достичь коллективного иммунитета невозможно.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коллективный иммунитет, коронавирус
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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