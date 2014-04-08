Губернатор ожидает, что к концу года выработается коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет должен выработаться после лета.

В понедельник, 12 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" сообщил, что коллективный иммунитет благодаря вакцинации выработается позже ожидаемого.

Предполагается, что это может произойти после августа. Благодаря иммунитету у города снова появится возможность принимать гостей, однако с ограничениями. Власти настроены на туристический сезон и готовятся к нему.

Активное формирование иммунитета ожидали в июле, однако сроки сместили на конец года. Число привитых должно достигнуть 700 тыс. горожан из ожидаемых 1,2 млн.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 11 тыс. человек.

Фото: Piter.TV