За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 11 тыс. человек

Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11153 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. Операторы обработали 4194 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6774 заявки. 10 апреля в Петербурге зарегистрировали 694 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Распространяемость заболевания снижается, то нестабильно. Фото: Piter.TV