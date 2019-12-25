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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 11 тыс. человек
Сегодня, 10:03
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 11 тыс. человек

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Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11153 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 4194 вызова, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6774 заявки.

10 апреля в Петербурге зарегистрировали 694 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Распространяемость заболевания снижается, то нестабильно. 

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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