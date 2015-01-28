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В Смольном сообщили о нестабильном снижении распространения коронавируса
Сегодня, 21:41
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В Смольном сообщили о нестабильном снижении распространения коронавируса

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За сутки за медпомощью обратились 162 пациента с коронавирусом.

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавируса заявили о резком снижении больных в Петербурге. В это воскресенье, 11 апреля, их количество снизилось на 40,44% за сутки, чем неделей ранее.

Количество госпитализаций среди взрослых также снизилось на 4,37%. За неделю активных больных стало меньше на 2,81%. Таким образом, распространение инфекции продолжает замедляться, но нестабильно. Есть риск нового роста заболеваемости. 

На данный момент для пациентов с коронавирусом свободны 984 койки, что составляет 18,7% от общего коечного фонда. В стационарах доля "тяжелых" пациентов — 27%. На ИВЛ — 157 человек.

Ранее стало известно, есть ли в Петербурге животные с COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, ивл, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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