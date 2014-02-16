Стало известно, есть ли в Петербурге животные с COVID-19

Ученые из Центра геномной регуляции в Барселоне пришли к выводу, что больше всего подвержены заболеванию коронавирусом кошки и хорьки.

В Петербурге не было зарегистрировано случаев заболевания COVID-19 среди животных. Об этом "Невские Новости" узнали в ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория".

Животные, как и люди, могут стать тест на коронавирус методом ПЦР. Специалисты берут мазок с верхних дыхательных путей, носовых пазух и ротоглотки. На базе ведомства есть кабинет, который принимает мелких домашних животных. Также пробу могут взять дома.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил о том, что животные могут заразиться коронавирусом. Предполагается, что в конце следующего месяца Россельхознадзор представит вакцину против коронавируса для животных.

Фото: Piter.TV