Гинцбург предупредил об опасности заражения COVID-19 среди животных

Очаги возбудителя коронавируса со временем будут эволюционировать.

Инфекция коронавируса может распространиться на животных, когда человечество пройдет вакцинацию от COVID-19, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург газете "Известия".

По его словам, инфекция еще не реализовала себя полностью, очаги возбудителя коронавируса будут эволюционировать.

Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные. Александр Гинцбург для газеты "Известия"

Предполагается, что в конце следующего месяца Россельхознадзор представит вакцину против коронавируса для животных. Она будет предназначена для домашних животных. Разработчик – федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России.

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