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Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса
Сегодня, 18:40
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Беглов заявил, что в Петербурге удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса

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При этом число активных больных находится на высоком уровне.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что "общими усилиями" в городе удалось стабилизировать осеннюю волну коронавируса. Он оценил эффективность нерабочих дней в эфире "Радио России" 8 ноября.

Сегодня ключевые индикаторы свидетельствуют о том, что нам удается преодолевать негативные тенденции. Число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч. Но это высокий уровень.

Александр Беглов, губернатор Петербурга. 

По словам Беглова, в период с 30 октября по 7 ноября удалось нормализировать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования. Меры были введены для того, чтобы разорвать цепочки заражения, сохранить объемы плановой медицинской помощи, дать возможность горожанам вакцинироваться против COVID-19.

За последние сутки в коронавирусные стационары госпитализировали 414 человек. За сутки зарегистрировали новых 2597 случаев заболевания. До введения нерабочей недели их было более 3 тыс. ежедневно. 

Фото: Piter.TV

Теги: нерабочая неделя, ограничения, четвертая волна
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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