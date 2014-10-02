В коронавирусные стационары Петербурга за сутки увезли 414 человек

После нерабочей недели количество новых случаев заболевания за сутки снизилось с 3000+ до 2500.

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 414 человек. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.

По выздоровлению за сутки выписали 144 человека. В реанимации находятся 740 человек, к ИВЛ подключены — 390.

На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. 33,34% из них свободны. В общей сложности количество активных больных составляет около 49 тыс. человек.

За последние сутки был выявлен 2597 случаев, 1138 человек выздоровели, 85 — скончались. Отметим, что количество заболевших за последние двое суток снизилось, однако смертность находится на высоком уровне.

Сегодня из-за сбоя на Госуслугах срок действия сертификата о прохождении вакцинации сократился.

Фото: Piter.TV