В Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Город выход из режима нерабочих дней.

В понедельник, 8 ноября, Петербург вышел из режима нерабочих дней. Жизнь в Северной столице возвращается в прежнее русло, в городе вступают в силу новые коронавирусные ограничения.

Так, с 8 ноября посетить объекты досуга и развлечений можно только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. В частности, эти правила распространяются на цирки, концертные залы и кинотеатры.

Временно запрещена ночная работа заведений общепита. Кафе и рестораны доступны для посетителей только до 11 вечера. До этого же времени могут проводиться массовые мероприятия с численностью до 40 человек и работать зоопарки, катки, океанариумы и аквапарки.

Подробнее обо всех ограничениях читайте в материале Piter.TV.

Фото: Piter.TV