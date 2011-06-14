В Петербурге не будут продлевать локдаун

С 8 ноября в городе начинается стандартная рабочая неделя.

С 8 ноября в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

При этом в городе продолжают действовать введенные ранее ограничения. Напомним, с 30 октября попасть в театры, музеи, цирки, концертные и выставочные залы, кинотеатры и дома отдыха можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода). С 15 ноября – в бассейны, фитнес-центры и другие спортивные залы, развлекательные заведения, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря – в заведения общепита и (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта) объекты розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

С 30 октября невакцинированным петербуржцам старше 60 лет рекомендовано не выходить из дома.

С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

С 8 ноября приостанавливается работа ночных заведений. Кафе, рестораны, бары, цирки, театры и концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и парки аттракционов будут работать до 23:00. Физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия также могут проходить только до 23:00.

Ранее стали известны условия для смягчения коронавирусных ограничений в Петербурге.

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