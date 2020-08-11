В Петербурге с 8 ноября ужесточают коронавирусные ограничения

Кафе, рестораны, бары, цирки, театры и концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и парки аттракционов будут работать до 23:00.

В Петербурге вновь ужесточили коронавирусные ограничения. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

С 30 октября невакцинированным петербуржцам старше 60 лет рекомендовано не выходить из дома. Также при посещении мероприятий и организаций можно предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода), а также справку о медотводе, но исключительно вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сданным не ранее чем за три дня до предъявления.

С 8 ноября приостанавливается работа ночных заведений. Кафе, рестораны, бары, цирки, театры и концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и парки аттракционов будут работать до 23:00. Физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия также могут проходить только до 23:00.

Работодателям рекомендуют на месяц перевести сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания для прохождения вакцинации, на дистанционный режим работы. Также работодателям рекомендуется освободить от работы вакцинированного сотрудника на 2 дня с сохранением заработной платы.

Ранее жители Петербурга рассказали, чем будут заниматься в нерабочие дни.

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