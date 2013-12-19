Стали известны условия для смягчения коронавирусных ограничений в Петербурге

Говорить о смягчении ограничений рано, поскольку продолжается рост заболеваемости и госпитализаций.

Во вторник, 2 ноября, глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил условия, при которых в городе смягчат коронавирусные ограничения.

По его словам, говорить о смягчениях пока рано, поскольку продолжается рост заболеваемости коронавирус и госпитализаций больных. Эпидемиологический подъем продолжается уже более 10 недель. Эксперты пока не видят, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности. Три недели город находится на высоком плато.

Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем. Дмитрий Лисовец

Оснований, чтобы смягчить ограничения, может быть два: достижение показателя в 80% вакцинированного взрослого населения и снижение количества госпитализированных и заболевающих пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут продлить ковидные ограничения с 8 ноября.

Фото: Piter.tv