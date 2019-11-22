Во время презентации нового Tesla Cybertruck у машины лопнули бронированные стекла

Илон Маск представил новый бронированный электропикап, который на одной зарядке может проехать 805 километров.

Во время презентации новинки от Tesla произошел курьезный инцидент, у машины дважды лопнули стекла.

Накануне вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) американская компания Tesla впервые продемонстрировала электропикап Сybertruck. Автомобиль может развивать скорость до 100 километров в час за 2,9 секунды. На одной зарядке новинка от Илона Маска может преодолеть расстояние в 500 миль (примерно 805 километров).

Илон Маск заявил, что автомобиль имеет бронированный кузов и прочные стекла.

каждый компонент разработан для превосходной прочности и выносливости из ультражесткой нержавеющей стали до бронированного стекла Тесла. Tesla

Но во время презентации случился курьез. Илон Маск попросил ведущего шоу бросить в стекло пикапа металлический шар размером с яблоко. От удара стекло лопнуло под дружный смех в зале. Илон Маск попросил бросить шарик в другое стекло, которое так же лопнуло.

Видео и фото:tesla (Twitter, Instagram), MDK