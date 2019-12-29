В регионе могут появиться и другие острова.

Новый остров обнаружили в Антарктиде из-за таяния ледников. Находка на западном побережье стала возможна из-за климатических изменений. Остров нашли участники экспедиции из Университета Вирджинии в начале февраля. Результаты работы опубликованы в научном издании Nature.

Небольшую территорию можно увидеть даже из космоса. Однако для людей земля была скрыта из-за ледовой и снежной шапки. Гляциолог Лорен Симкинс напомнила, что в регионе существует большая вероятность увеличения нагрузки на ледяной покров. В ближайшее время Антарктиду может ждать массовое появление новых островков земли.

Ранее в Антарктиде зафиксирован температурный рекорд.

