Температура воздуха поднялась до 20,75 градуса Цельсия выше нуля.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в Антарктиде зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщила новостная служба News24.

Температурный рекорд зафиксирован на острове Симор, находящемся на северной оконечности Антарктического полуострова. Известно, что температура воздуха поднялась до 20,75 градуса Цельсия выше нуля. Отмечается, что предыдущий рекорд зафиксировали 1982 году. Тогда температура поднялась до 19,8 градуса Цельсия.

Учёные заявили, что увеличение температуры имеет огромные последствия для климата Южного полушария.

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