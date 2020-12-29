11-й открылся полностью, 12-й работает в тестовом режиме.

Новые центры компьютерной диагностики заработали в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 января, распространяемой пресс-службой Смольного. Центры открылись в Ленэкспо и больнице имени Семашко, центры стали 11-м и 12-м в городе, где можно сделать компьютерную томографию. В больнице №38 центр работает в тестовом режиме.

В Петербурге начал работу амбулаторный центр компьютерной рентгеновской диагностики в Ленэкспо. Там смогут пройти обследование пациенты, которым назначил исследование участковый терапевт. Таким образом, данный центр стал 11-ым по счету центром КТ в городе. Также в тестовом режиме заработал центр КТ в Городской больнице №38 им.Н.А.Семашко – 12-ый по счету. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Piter.TV ранее опубликовал список других девяти РКТ-центров, однако в них можно попасть только по направлению участкового врача или бригады скорой помощи. Десятым центром стал пункт на базе Городского противотуберкулезного диспансера в Московском районе.

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Фото: Piter.tv