Пульмонолог рассказала при каких симптомах нужно делать КТ легких

Делать его нужно далеко не всем больным коронавирусом.

При каких симптомах компьютерную томографию (КТ) нужно делать срочно, а когда стоит подождать, "Комсомольской правде" рассказала врач-пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш.

Медик отметила, что не обязательно делать КТ, даже если у вас кашель и подтвержденный ПЦП-тест на коронавирус. Даже если КТ покажет поражение легких 5-10%, это не будет влиять на тактику лечения.

На КТ ходить НЕ надо, если

- температура менее 38;

- кашель, слабость, болит горло, заболевание протекает, как ОРВИ.

КТ НЕОБХОДИМО:

- при температуре выше 38;

- частота дыхания более 22 дыхательных циклов в минуту;

- одышка даже во время привычных дел;

- насыщение крови кислородом стойко менее 95%. В течение дня пульсоксиметр может показать и 94% и 98%, но если стабиль менее 95%, то это повод сделать КТ.

- также может быть частое дыхание, синие губы, нарушение сознания

- острая или нарастающая боль, дискомфорт в грудной клетке.

Также пульмонолог отметила, что некоторые жалуются на понижение концентрации внимания, когда даже не получается прочитать одну страницу и понять суть. Это может говорить о недостатке кислорода в крови.

Ранее пульмонолог назвал наиболее опасных переносчиков коронавируса.

Фото: Piter.tv