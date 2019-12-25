Пульмонолог назвал наиболее опасных переносчиков коронавируса

Карабиненко отметил, что носить маски и соблюдать меры должны абсолютно все граждане.

Пульмонолог Александр Карабиненко назвал наиболее опасных переносчиков коронавируса. Его слова приводит "Лента.ру".

Медик заявил, что одними из наиболее опасных переносчиков считаются люди, переболевшие COVID-19 и отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты. Причина в том, что частицы вируса после выздоровления остаются в верхних дыхательных путях, из-за чего вроде бы здоровый человек остаётся распространителем.

Также дети и молодые люди легко переносят коронавирус. Александр Карабиненко отметил, что носить маски и соблюдать меры должны абсолютно все граждане.

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