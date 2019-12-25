  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
РФПИ и GL Rapha запустят в Южной Корее выпуск свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год
Сегодня, 8:47
78
lesjasap

РФПИ и GL Rapha запустят в Южной Корее выпуск свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год

0 0

Изготовление препарата начнется в декабре текущего года.

РФПИ и GL Rapha запустят в Южной Корее выпуск свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год. Об этом представители Российского фонда прямых инвестиций написали в аккаунте, посвященном препарату. Они уточнили, что производство вакцины на территории Южной Кореи будет запущено с декабря 2020 года.

РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"

заявление РФПИ

Напомним, что поставки российской вакцины на экспорт ожидаются в начале 2021 года. Произведенный препарат будет поступать на мировой рынок.

Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию.

Фото: Минздрав России

Теги: gl rapha, вакцина, рфпи, спутник v, экспорт, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии