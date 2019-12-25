Июньский показатель снизился на 23% по сравнению с прошлым месяцем.

Экспорт российского угля упал до минимума за девять месяцев. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Kpler.

Объемы экспорта коксующегося угля составили 2,23 млн тонн. Июньский показатель снизился на 23% по сравнению с прошлым месяцем. Он также стал на 35% меньше, чем в июне 2024-го. Поставки угля продолжают осуществляться через порты Дальнего Востока. Но при этом экспорт из южных портов России не производится уже на протяжении двух месяцев

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