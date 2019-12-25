В компании Dr. Reddy's Laboratories подтвердили доставку препарата из РФ в Индию.

Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию. Об этом сообщили местные журналисты из издания New Indian Express. В СМИ появился ролик выгрузки препарата из контейнера, а также транспортировка ящика с вакциной в кузов грузовика.

Официальный представитель компании Dr. Reddy"s Laboratories подтвердил, что вакцина прибыли в Индию. Он заметил, что в ближайшее время в стране начнутся клинические испытания российского препарата. Исполнительный директор Эрез Израэль ранее говорил прессе, что третья фаза тестирования "Спутник V" будет завершена не ранее мая 2021 года.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций и индийская фармкомпания Dr. Reddy"s Laboratories получили одобрение от генерального контролера лекарственных средств Индии на проведение второй и третьей фазы клинических испытаний препарата. Ради этого по стране будут сформированы центры, которые будут исследовать вакцину на безопасность и иммуногенность.

В ЕК объяснили, почему не рассматривают закупку "Спутник V".

Фото: Минздрав России