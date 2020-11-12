В ЕК объяснили, почему не рассматривают закупку "Спутник V"

Эрик Мамер напомнил о закупке немецко-американской вакцины от COVID-19.

В Еврокомиссии объяснили, почему не рассматривают закупку российской вакцины "Спутник V". Официальный представитель ЕС Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе рассказал, что ЕС не рассмотрит вариант с покупкой препарата, даже если его уровень эффективности выше, чем у немецко-американской вакцины Pfizer.

Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе Эрик Мамер, официальный представитель ЕК

В ЕК уточнили, что Брюссель продолжит вести переговоры с различными компаниями, которые работают над созданием вакцин от COVID-19. В среду 11 ноября ЕС утвердила контракт с фармакологической компанией BioNTech и американской Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины. Поставки будут осуществлены сразу после того, как препарат докажет свою безопасность и действенность. Сроки поставок не называются.

Евросоюз пригрозил Венгрии мерами в случае покупки вакцины от коронавируса у России.

Видео: European Comission