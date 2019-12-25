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В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки "Спутник V"
Сегодня, 11:26
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matveyvn

В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки "Спутник V"

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Невозможно говорить о том, что заражение связано непосредственно с вакцинацией.

В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки первой дозой "Спутник V". Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации.

Елена Зеленина, замминистра здравоохранения Кузбасса

Она отметила, что в связи с этим невозможно говорить о том, что заражение связано непосредственно с вакцинацией, ведь иммунитет только начинает вырабатываться после введения первой дозы, однако окончательно формируется после второй прививки.

Ранее Гинцбург предрек проблемы для иностранной вакцины от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, кузбасс, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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