В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки "Спутник V"

В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки первой дозой "Спутник V". Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.
Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации.
Елена Зеленина, замминистра здравоохранения Кузбасса
Она отметила, что в связи с этим невозможно говорить о том, что заражение связано непосредственно с вакцинацией, ведь иммунитет только начинает вырабатываться после введения первой дозы, однако окончательно формируется после второй прививки.
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Фото: pixabay.com
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