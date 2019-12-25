В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки "Спутник V"

Невозможно говорить о том, что заражение связано непосредственно с вакцинацией.

В Кузбассе российский медик заразился COVID-19 после прививки первой дозой "Спутник V". Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации. Елена Зеленина, замминистра здравоохранения Кузбасса

Она отметила, что в связи с этим невозможно говорить о том, что заражение связано непосредственно с вакцинацией, ведь иммунитет только начинает вырабатываться после введения первой дозы, однако окончательно формируется после второй прививки.

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