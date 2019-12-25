Гинцбург предрек проблемы для иностранной вакцины от COVID-19

Эксперт напомнил о логистических трудностях, связанных с хранением препарата.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрек иностранной вакцине от COVID-19 проблемы. Об этом эпидемиолог рассказал журналистам телеканала "Россия 1". По мнению эксперта представители немецкой фармкомпании BioNTech и ее американского партнера Pfizer столкнутся c логистическими трудностями из-за особых условий хранения препарата.

Иностранная вакцина должна храниться при температуре 75-80 градусов ниже ноля. Даже на территории Европы транспортировка препарат будет иметь больше сложностей, чем российский "Спутник V". Последний способен храниться при температуре минус 18 градусов по Цельсию.

Гинцбург напомнил, что российская вакцина основана на аденовирусе. Аналогичная база использовалась в "десятках и сотнях тысяч доз", поэтому она считается надежной. Такие препараты дают иммунитет на длительное время. Вакцина Pfizer создана на основе РНК. Ученые не могут дать ответ на вопрос о том, как долго такие препараты защищают организм.

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