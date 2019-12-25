Эксперт напомнил о локализованности эпидемиологического процесса.

Александр Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом. Об этом академик РАН и глава Центра Гамалеи сообщил в рамках выступления на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help. Ролик опубликован на YouTube-канале.

Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку Александр Гинцбург, эпидемиолог

Специалист уточнил, что эпидемиологический процесс локализован. По словам Гинцбурга, на первом этапе распространения инфекции передачу "завозного" вируса можно было заблокировать, то сейчас этого невозможно сделать из-за множества местных очагов заражений.ества собственных локальных очагов, отметил он. Эксперт напомнил, что ранее транспортных путей завоза COVID-19 было не менее десятка. Сейчас локальные очаги составляют сотни тысяч.

Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации "Спутником V" в Москве.

Фото: Piter.tv