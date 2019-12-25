Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca. По его словам, если испытания вакцины продолжаются, значит у учёных есть доказательства того, что кончина молодого человека никак не связана с использованием препараты.
Гинцбург считает, что для продолжения испытаний должны быть серьезные доказательства и основания, потому что любые намёки на связь между вакцинацией и смертью по закону приведут к закрытию испытаний.
Ранее мы писали, что в Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса.
Фото: Совет Федерации
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