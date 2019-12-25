Любые намёки на связь между вакцинацией и смертью по закону приведут к закрытию испытаний.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca. По его словам, если испытания вакцины продолжаются, значит у учёных есть доказательства того, что кончина молодого человека никак не связана с использованием препараты.

Гинцбург считает, что для продолжения испытаний должны быть серьезные доказательства и основания, потому что любые намёки на связь между вакцинацией и смертью по закону приведут к закрытию испытаний.

Ранее мы писали, что в Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса.

Фото: Совет Федерации