  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca
Сегодня, 15:11
128
matveyvn

Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca

0 0

Любые намёки на связь между вакцинацией и смертью по закону приведут к закрытию испытаний.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca. По его словам, если испытания вакцины продолжаются, значит у учёных есть доказательства того, что кончина молодого человека никак не связана с использованием препараты.

Гинцбург считает, что для продолжения испытаний должны быть серьезные доказательства и основания, потому что любые намёки на связь между вакцинацией и смертью по закону приведут к закрытию испытаний.

Ранее мы писали, что в Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса.

Фото: Совет Федерации

Теги: вакцина от коронавируса, гинцбург, центр гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии