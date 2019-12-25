В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса, которую также разрабатывала британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщило издание Globo.
Погибшему волонтёру было 28 лет. Журналисты уверяют, что его смерть произошла из-за коронавирусных осложнений. Его имя не называется из-за "этических обязательств по сохранению конфиденциальности". Об этом рассказали в Национальном агентстве по санитарному надзору.
В частном институте, который проводит исследования вакцины коронавируса, отметили, что всего в стране препарат ввели 8 тысячам жителей. Половина доз — плацебо.
До сих пор остаётся неизвестным — принимал ли погибший препарат.
Ранее вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все