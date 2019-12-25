До сих пор остаётся неизвестным — принимал ли погибший препарат.

В Бразилии умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса, которую также разрабатывала британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщило издание Globo.

Погибшему волонтёру было 28 лет. Журналисты уверяют, что его смерть произошла из-за коронавирусных осложнений. Его имя не называется из-за "этических обязательств по сохранению конфиденциальности". Об этом рассказали в Национальном агентстве по санитарному надзору.

В частном институте, который проводит исследования вакцины коронавируса, отметили, что всего в стране препарат ввели 8 тысячам жителей. Половина доз — плацебо.

До сих пор остаётся неизвестным — принимал ли погибший препарат.

Ранее вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19.

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