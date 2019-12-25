Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19.
По его словам, вакцинация от коронавируса не окажет положительного эффекта для людей с иммунодефицитом. Эксперт отметил, что ранее подобным образом говорили о пожилых людях.
Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител.
Анатолий Альтштейн, вирусолог
Он сомневается, что люди, регулярно употребляющие алкоголь, и другие группы могут испытывать проблемы с выработкой антител к COVID-19. Альтштейн считает, что единственная группа, у которой могут быть проблемы с вакциной — граждане с иммунодефицитом.
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Фото: pixabay.com
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