Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19

Это не пожилые и не алкоголики.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19.

По его словам, вакцинация от коронавируса не окажет положительного эффекта для людей с иммунодефицитом. Эксперт отметил, что ранее подобным образом говорили о пожилых людях.

Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он сомневается, что люди, регулярно употребляющие алкоголь, и другие группы могут испытывать проблемы с выработкой антител к COVID-19. Альтштейн считает, что единственная группа, у которой могут быть проблемы с вакциной — граждане с иммунодефицитом.

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