Производство препарата будет увеличено в течение двух недель.

Александр Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации "Спутником V" в Москве и Московской области. Об этом глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал в интервью ТАСС. По данным специалиста, вакцинацию не только граждан из группы риска следует ожидать в течение двух недель.

Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией Александр Гинцбург, эпидемиолог

Эксперт уточнил, что через две недели в гражданский оборот поступит большее число доз препарата, чем было до сих пор. С выходных поставки начинает компания "Генериум". После этого заработает производственные площадки "Р-Фарма" и "Биннофарм". К концу месяца можно рассчитывать на изготовление полмиллиона доз вакцины. В декабре данное количество будет в три раза больше.

Несколько участников испытаний вакцины "Спутник V" заразились коронавирусом.

Фото: Минздрав России