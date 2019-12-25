Предположительно, они могли получить плацебо.

Несколько участников испытаний вакцины "Спутник V" заразились коронавирусом. По данным Александра Гинцбурга, директора центра Гамалеи, эти добровольцы могли получить не препарат, а плацебо. Об этом эксперт заявил в интервью журналистам "РИА Новостей". Он подтвердил, что несколько человек в рамках пострегистрационных тестов имеют положительный тест на инфекцию. Точно узнать данные о том, кто из них получил плацебо, а кто - вакцину, можно будет только в ноябре после расшифровки данных.

По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи

Эксперт напомнил, что половина волонтеров получила первый компонент вакцины. Около девяти тысяч добровольцев вакцинированы уже в второй раз.

Гинцбург прокомментировал данные о смерти испытателя вакцины AstraZeneca.

Фото: Госдума России