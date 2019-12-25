  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди животных
Сегодня, 16:19
115
matveyvn

Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди животных

0 0

Это наводит на тревожные мысли.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди домашних и сельскохозяйственных животных, если станет природно-очаговой.

Гинцбург отметил, что сейчас вирус липнет в клетки и ткани, поэтому он может распространиться среди животных и других существ, которые не могут относится к понятию "человеческая популяция".

Тогда эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией.

Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он отметил, что это наводит на тревожные мысли, так как природно-очаговые вирусы человечество ещё ни разу не побеждало.

Ранее Александр Гинцбург заявил об очереди из желающих производить вакцину от COVID-19.

Фото: Совет Федерации

Теги: гинцбург, животные, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Prostyakova Anya
Сегодня 17:03

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии