Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди животных

Это наводит на тревожные мысли.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди домашних и сельскохозяйственных животных, если станет природно-очаговой.

Гинцбург отметил, что сейчас вирус липнет в клетки и ткани, поэтому он может распространиться среди животных и других существ, которые не могут относится к понятию "человеческая популяция".

Тогда эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он отметил, что это наводит на тревожные мысли, так как природно-очаговые вирусы человечество ещё ни разу не побеждало.

Ранее Александр Гинцбург заявил об очереди из желающих производить вакцину от COVID-19.

Фото: Совет Федерации