Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди животных

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что коронавирусная инфекция может распространиться среди домашних и сельскохозяйственных животных, если станет природно-очаговой.
Гинцбург отметил, что сейчас вирус липнет в клетки и ткани, поэтому он может распространиться среди животных и других существ, которые не могут относится к понятию "человеческая популяция".
Тогда эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией.
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
Он отметил, что это наводит на тревожные мысли, так как природно-очаговые вирусы человечество ещё ни разу не побеждало.
Ранее Александр Гинцбург заявил об очереди из желающих производить вакцину от COVID-19.
Фото: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex