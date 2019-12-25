Эксперт рассказал о желании многих стран попасть в регистрационное досье.

Александр Гинцбург заявил об очереди из желающих производить вакцину от COVID-19. Об этом руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай". По словам эксперта, государства также намерены получить разрешение на продажу российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Формально попадание в регистрационное досье дает возможность выпускать этот препарат, выходить с ним в гражданский оборот, то есть, по простому, продавать его Александр Гинцбург, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Гинцбург: к декабрю производство вакцины "Спутник V" может достигнуть 5-6 млн доз в месяц.

Фото: Совет Федерации