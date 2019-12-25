Гинцбург: к декабрю производство вакцины "Спутник V" может достигнуть 5-6 млн доз в месяц

Александр Гинцбург: к декабрю производство вакцины "Спутник V" может достигнуть 5-6 млн доз ежемесячно. По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, этого показателя будет достаточно, чтобы за год провакцинировать 70 процентов граждан страны. Об этом эксперт заявил на заседании Совета Федерации.
Я надеюсь, 5-6 млн доз в месяц, что позволит в течение 10-12 месяцев проиммунизировать 70% населения нашей страны
Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Специалист уточнил, что данный порог согласно учебникам по эпидемиологии, сделать инфекцию, которая передается аэрозольным путем, вакциноуправляемой.
Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих.
Фото: Piter.tv
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