Гинцбург: к декабрю производство вакцины "Спутник V" может достигнуть 5-6 млн доз в месяц

Эксперт выступил на заседании Совета Федерации.

Александр Гинцбург: к декабрю производство вакцины "Спутник V" может достигнуть 5-6 млн доз ежемесячно. По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, этого показателя будет достаточно, чтобы за год провакцинировать 70 процентов граждан страны. Об этом эксперт заявил на заседании Совета Федерации.

Я надеюсь, 5-6 млн доз в месяц, что позволит в течение 10-12 месяцев проиммунизировать 70% населения нашей страны Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Специалист уточнил, что данный порог согласно учебникам по эпидемиологии, сделать инфекцию, которая передается аэрозольным путем, вакциноуправляемой.

Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих.

Фото: Piter.tv