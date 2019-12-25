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Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих
Сегодня, 16:47
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matveyvn

Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих

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Аналогичное влияние оказывает стресс.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у пожилых и пьющих.

По его словам, этанол токсичен в любом количестве для размножающихся клеток. Он отметил, что употребление алкоголя в период вакцинации — три недели перед и три недели после — негативно влияют на количество антител и клеточный иммунитет. Аналогичное влияние оказывает стресс.

Ранее Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, вакцинация от коронавируса, гинцбург
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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