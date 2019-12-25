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Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса
Сегодня, 14:49
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matveyvn

Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса

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У 10-15% болевших коронавирусом появляются антитела к интерферону.

Глава центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса. Его слова передают "РИА Новости".

Эксперт рассказал, что учёные всё больше узнают про патогенез коронавируса.

Мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным.

Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

По его словам, у 10-15% болевших коронавирусом появляются антитела к интерферону. Они блокируют врождённый и вторичный иммуные ответы.

Ранее Собянин рассказал, как избежать жестких ограничений в Москве.

Фото: pixabay.com

Теги: гинцбург, коронавирус, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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