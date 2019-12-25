Глава центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса. Его слова передают "РИА Новости".
Эксперт рассказал, что учёные всё больше узнают про патогенез коронавируса.
Мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным.
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
По его словам, у 10-15% болевших коронавирусом появляются антитела к интерферону. Они блокируют врождённый и вторичный иммуные ответы.
Ранее Собянин рассказал, как избежать жестких ограничений в Москве.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все