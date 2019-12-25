У 10-15% болевших коронавирусом появляются антитела к интерферону.

Глава центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал о "коварности" коронавируса. Его слова передают "РИА Новости".

Эксперт рассказал, что учёные всё больше узнают про патогенез коронавируса.

Мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

По его словам, у 10-15% болевших коронавирусом появляются антитела к интерферону. Они блокируют врождённый и вторичный иммуные ответы.

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