Новая рабочая неделя начнется для петербуржцев с дождей

Специалисты рассказали, какой погоды петербуржцам ждать на эту неделю.

В Петербурге 14 октября ожидаются дожди и облачная погода. Об этом сообщили в городском Гидрометцентре. Осадки пройдут местами. Сильные ливни продлятся в течение всего дня. В Ленобласти сложилась подобная ситуация.

По прогнозам синоптиков, местным жителям следует ожидать восточный и юго-восточный ветер. Его скорость достигнет 5-7 метров в секунду. В ночь на понедельник атмосферное давление незначительно повышалось. Однако днем оно понизится.

Температура воздуха прогреется до плюс восьми градусов. Ночью показатели термометров упадут до плюс шести.

Отметим, что прохладную погоду стоит ожидать также в среду и четверг. Максимальное понижение планируется до плюс трех градусов по ночам. В пятницу можно ждать плюс шесть градусов, а ночью - до плюс двух. Однако дожди вернутся в Петербург только к выходным.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ближайшие 50 лет в Петербурге усилится угроза наводнений.

Фото: Piter.tv

