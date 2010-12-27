В Петербурге усилится угроза наводнений в ближайшие 50 лет

Город "утонет" в затяжных дождях.

Бывший глава Росгидромета рассказал, что в ближайшие 50 лет Петербургу нужно ожидать наводнений и проливных дождей. К такому мнению пришли и местные синоптики. Они считают, что жителям города не следует расслабляться из-за того, что Петербург не будет затоплен в результате глобального потепления. Ранее об этом заявили эксперты из Арктического и антарктического НИИ. Когда уровень мирового океана поднимется, то суша под городом также поднимется. Произойдет это не раньше, чем через сотню лет. На нем скажутся другие факторы.

По сведениям специалистов, наводнения предрекают две прогнозные модели. При этом интенсивность осадков возрастет до двух раз. Ситуация коснется не только Петербурга, но и всего Северо-Западного округа.

Напомним, что экс-глава ведомства ушел в отставку в начале октября.На должность назначен его заместитель. Однако сотрудникам Росгидромета нового начальника еще не представили и к обязанностям он не приступил.

Ранее Piter.tv писал о том, что синоптики рассказали о причинах аномальных дождей и паводков в России.

Фото: Piter.tv

