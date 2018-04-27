Синоптики рассказали о причинах аномальных дождей и паводков в России

В ряде регионов Приморского края выпало до 150-200 % месячной нормы.

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о причинах аномальных дождей и паводков в России. Оказалось, что паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье связаны с перегревом Китая этим летом. Об этом пишут РИА Новости.

Весной и летом в Россию попадал теплый переувлажненный тропический воздух. Он распространялся по стране и стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье.

По словам специалиста, в этом году в ряде районов Приморского края выпало осадков до 150-200 % от месячной нормы. В регионе объявили режим ЧС. 27 августа сообщалось, что уровень реки Амур на 23 см превысил отметку опасного явления. Режим ЧС также ввели во Владивостоке.

В конце июля наводнение произошло в нескольких районах Иркутской области. Там буйство стихии объяснили таянием снегов в горах Восточного Саяна. За это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Общее число пострадавших от паводков составило 45 тысяч человек, погибли 25 человек, без вести пропали 6. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

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