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В сентябре в Петербург придет "бабье лето"
Сегодня, 15:50
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Alena_Zinovieva

В сентябре в Петербург придет "бабье лето"

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Первая неделя осеннего месяца будет дождливой, однако потом в город вернется тепло.

В сентябре в Петербург придет "бабье лето". Об этом заявил метеоролог Валерий Малинин в беседе с журналистами "КП-Петербург".

В последние несколько дней в городе на Неве наблюдается теплая и солнечная погода. Столбики термометра показывают рекордные для конца августа плюс 25 градусов.

В начале сентября настроение петербуржцев может омрачить похолодание до 18 градусов и кратковременные дожди. Однако отчаиваться, по словам метеоролога, не стоит. Вслед за плохой погодой в скором времени придет хорошая. После похолодания наступит "бабье лето", а вместе с ним вернутся солнечные и теплые дни.

Ранее мы писали, что антициклон принес в Петербург солнечную и ясную погоду.

Фото: pixabay.com

Теги: бабье лето, валерий малинин, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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