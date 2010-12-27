Первая неделя осеннего месяца будет дождливой, однако потом в город вернется тепло.

В сентябре в Петербург придет "бабье лето". Об этом заявил метеоролог Валерий Малинин в беседе с журналистами "КП-Петербург".

В последние несколько дней в городе на Неве наблюдается теплая и солнечная погода. Столбики термометра показывают рекордные для конца августа плюс 25 градусов.

В начале сентября настроение петербуржцев может омрачить похолодание до 18 градусов и кратковременные дожди. Однако отчаиваться, по словам метеоролога, не стоит. Вслед за плохой погодой в скором времени придет хорошая. После похолодания наступит "бабье лето", а вместе с ним вернутся солнечные и теплые дни.

Ранее мы писали, что антициклон принес в Петербург солнечную и ясную погоду.

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