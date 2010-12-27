Петербург встретит понедельник дождями и ветром

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.

По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящий понедельник в Северной столице ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью 14 октября в Петербурге начнутся дожди, которые в течение дня будут только усиливаться.

Ветер ночью примет северо-западное направление со скоростью 3-8 метра в секунду, а днем сменит направление. Юго-восточный, восточный усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, днем – 6-8 градусов со знаком "плюс".

Ранее мы сообщали о погоде на предстоящий понедельник в Ленобласти. Там тоже ожидаются дожди.

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