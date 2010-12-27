В начале рабочей недели Ленобласть ждут ливни и грозы

Атмосферное давление будет слабо повышаться в ночи, а днем – понижаться.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 14 октября, в Ленобласти ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. В течение всего дня в регионе ожидаются дожди, с ночи осадки усилятся, возможны ливни и гроза.

Ночной ветер пойдет с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Утром и днем его направление сменится на юго-восточный, восточный и усилится до 6-11 м/с. В прибрежных районах 47 региона возможны порывы до 15 м/с.

Ночная температура воздуха составит 2-7 градуса тепла, дневная – 5-10 градусов.

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