Ночь в петербургской гостинице подорожала на 41% за год

При этом в Ленобласти рост цен на ночь в объектах размещения выросла в цене всего на 4,8%.

Стало известно в воскресенье, 4 июля, что за год с мая 2020 года по май 2021 года гостиницы в Петербурге подорожали на 41%. Об этом сообщили в Петростате.

При этом в Ленобласти рост цен на ночь в объектах размещения выросла в цене всего на 4,8%. Также билеты в музеи и на выставки в Северной столице подорожали на 2,5% за то же время. В ленинградской области — на 1,3%.

Недавно мы писали, что в Петербурге выросла смертность на 31,9% по сравнению с 2020 годом. В городе показатель численности населения снизился на 0,1 тысячи человек, а в Ленинградской области – увеличился на 5,9 тысячи человек.

Число безработных уменьшилось на 47,5% за год в Северной столице. Специалисты сравнили данные двух апрелей 2020 и 2021 годов в соседних регионах. Оказалось, что за это время работников в петербургских организациях стало больше на 3,7 %, в Ленинградской области — на 1,8 %.

Ранее Piter.tv пубилковал видео, где в переулке Гривцова легковушка протаранила пешеходов после столкновения с минивэном.

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