В Петербурге число безработных уменьшилось на 47,5% за год

Специалисты сравнили данные двух апрелей 2020 и 2021 годов в соседних регионах. Оказалось, что за это время работников в петербургских организациях стало больше на 3,7 %, в Ленинградской области — на 1,8 %.

В субботу, 3 июля, стало известно, что в Петербурге увеличилось число работающих горожан и уменьшилось - официально зарегистрированных безработных. Об этом сообщила пресс-служба Петростата.

Специалисты сравнили данные двух апрелей 2020 и 2021 годов в соседних регионах. Оказалось, что за это время работников в петербургских организациях стало больше на 3,7 %, в Ленинградской области — на 1,8 %. Упал и уровень безработицы: численность официально зарегистрированных безработных с мая 2020 года по май 2021-го уменьшилась в Петербурге на 47,5 %, в области — на 60,6 %.

Ранее мы соообщали, что в Петербурге выросла смертность на 37% с начала этого года.

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