В Петербурге выросла смертность на 37% с начала этого года

На сегодняшний день в Петербурге проживает 5,38 миллиона человек, что меньше на 2,3 тысячи, чем годом ранее.

В период с января по март 2021 года в Петербурге скончалось на 37% больше горожан, чем в тот же период в 2020 году. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня, из статистики, которую опубликовал Петростат.

За это время 21 230 петербуржцев скончались, что превышает прошлогоднюю цифру на 5 666 человек. На свет появилось 12 144 детей, что на 1 125 малышей меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Естественная убыль населения составила 8 986 человек, согласно данным аналитического ведомства. При этом численность постоянно проживающих на территории города компенсируется за счёт притока приезжих.

Так, на сегодняшний день в Петербурге проживает 5,38 миллиона человек, что меньше на 2,3 тысячи, чем годом ранее.

Помимо этого местные жители стали реже жениться и разводиться. В первом квартале зарегистрировали брак 7 655 пар, что на 605 регистраций меньше в прошлом году. Развелись 6 094 семьи, что также на 305 меньше, чем в 2020-м.

Число случаев COVID-19 в Ленобласти резко выросло. За 3 июня выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса после выхода на плато.

Фото: Piter.tv