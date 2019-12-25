Число случаев COVID-19 в Ленобласти резко выросло

За 3 июня выявлено рекордное после выхода на плато количество новых случаев коронавируса.

Роспотребнадзор опубликовал обновленную сводку распространения коронавирусной инфекции в Ленинградской области. За прошлый день, четверг 3 июня, было выявлено 106 новых случаев COVID-19 в регионе. Теперь общее количество заболевших с начала пандемии равняется 45609, а выздоровевших - 42269.

Общая статистика от оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в Ленобласти на 4 июня выглядит следующим образом:

Бокситогорский район

Бокситогорск - 4

Пикалево - 1



Волосовский район

Волосово - 1

Терпилицы - 1

Торосово - 1

Большой Сабск - 1

Арбонье - 1

Волховский район

Волхов - 1

Паша - 1

Вындин Остров - 1



Всеволожский район

Мурино - 4

Всеволожск - 3

Янино-1 -2

д.Щеглово - 1

Старая - 6

Романовка - 1

Бугры - 1

пгт им.Свердлова - 1

Павлово - 1

Лесколово - 1



Выборгский район

Выборг - 2

Гончарово - 1

Светогорск - 1

Цвелодубово - 1

Красносельское - 1

п/ст Вещево - 1

СНТ Гидролог - 1



Гатчинский район

Гатчина - 6

Коммунар - 2

Новый Свет - 1

Новое Хинколово - 16

Пудость - 1



Кингисеппский район

Кингисепп - 1

Усть-Луга - 1

Захонье-2 - 1



Киришский район

Кириши - 2



Кировский район

Отрадное - 2

Приладожский - 2



Лодейнопольский район

Лодейное Поле - 2

Рассвет - 1

Чашковичи - 1

Тененичи - 1



Ломоносовский район

Гостилицы - 1

Райкузи - 1



Лужский район

Луга - 3



Подпорожский район

Винницы - 1



Приозерский район

Приозерск - 1

Сосново - 1

Петровское - 1



Сланцевский район

Сланцы – 3



Тихвинский район

Тихвин - 7

Красава - 1



Тосненский район

Тосно - 1

Никольское - 1

Федоровское - 1

п.Ушаки - 1

Данная статистика, впрочем, включает в себя лишь зарегистированные случаи. Эксперты полагают, что в действительности их может быть на порядок больше, и призывают к соблюдению всех антиковидных мер и ограничений. Ранее в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Ленобласти 7 районов попали в "красную зону" с усиленными ограничительными мерами.

Фото: Минус коронавирус. Ленобласть в соцсети Вконтакте и Pixabay