Число случаев COVID-19 в Ленобласти резко выросло

Роспотребнадзор опубликовал обновленную сводку распространения коронавирусной инфекции в Ленинградской области. За прошлый день, четверг 3 июня, было выявлено 106 новых случаев COVID-19 в регионе. Теперь общее количество заболевших с начала пандемии равняется 45609, а выздоровевших - 42269.
Общая статистика от оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в Ленобласти на 4 июня выглядит следующим образом:
Бокситогорский район
Бокситогорск - 4
Пикалево - 1
Волосовский район
Волосово - 1
Терпилицы - 1
Торосово - 1
Большой Сабск - 1
Арбонье - 1
Волховский район
Волхов - 1
Паша - 1
Вындин Остров - 1
Всеволожский район
Мурино - 4
Всеволожск - 3
Янино-1 -2
д.Щеглово - 1
Старая - 6
Романовка - 1
Бугры - 1
пгт им.Свердлова - 1
Павлово - 1
Лесколово - 1
Выборгский район
Выборг - 2
Гончарово - 1
Светогорск - 1
Цвелодубово - 1
Красносельское - 1
п/ст Вещево - 1
СНТ Гидролог - 1
Гатчинский район
Гатчина - 6
Коммунар - 2
Новый Свет - 1
Новое Хинколово - 16
Пудость - 1
Кингисеппский район
Кингисепп - 1
Усть-Луга - 1
Захонье-2 - 1
Киришский район
Кириши - 2
Кировский район
Отрадное - 2
Приладожский - 2
Лодейнопольский район
Лодейное Поле - 2
Рассвет - 1
Чашковичи - 1
Тененичи - 1
Ломоносовский район
Гостилицы - 1
Райкузи - 1
Лужский район
Луга - 3
Подпорожский район
Винницы - 1
Приозерский район
Приозерск - 1
Сосново - 1
Петровское - 1
Сланцевский район
Сланцы – 3
Тихвинский район
Тихвин - 7
Красава - 1
Тосненский район
Тосно - 1
Никольское - 1
Федоровское - 1
п.Ушаки - 1
Данная статистика, впрочем, включает в себя лишь зарегистированные случаи. Эксперты полагают, что в действительности их может быть на порядок больше, и призывают к соблюдению всех антиковидных мер и ограничений. Ранее в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Ленобласти 7 районов попали в "красную зону" с усиленными ограничительными мерами.
Фото: Минус коронавирус. Ленобласть в соцсети Вконтакте и Pixabay
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