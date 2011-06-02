В Петербурге выросла смертность на 31,9% по сравнению с 2020 годом

В Северной столице показатель численности населения снизился на 0,1 тысячи человек, а в Ленинградской области – увеличился на 5,9 тысячи человек.

В субботу, 3 июня, стало известно, что в период с января по апрель 2021 года численность населения Петербурга уменьшилась. Об этом сообщили в пресс-службе Петростата.

Так, в Северной столице этот показатель снизился на 0,1 тысячи человек, а в Ленинградской области – увеличился на 5,9 тысячи человек. Помимо этого, число родившихся на тысячу человек населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в городе уменьшилось на 5 процентов, а в области – возросло на 1,5 процента. Смертность в Петербурге и Ленобласти увеличилась на 31,9 и 28,8 процента соответственно.

Недавно мы информировали о том, что в Петербурге число безработных уменьшилось на 47,5% за год. Специалисты сравнили данные двух апрелей 2020 и 2021 годов в соседних регионах. Оказалось, что за это время работников в петербургских организациях стало больше на 3,7 %, в Ленинградской области — на 1,8 %.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге смертность от коронавируса выросла до 3,5%.

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