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В Петербурге смертность от коронавируса выросла до 3,5%
Сегодня, 10:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге смертность от коронавируса выросла до 3,5%

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По данным городского Роспотребнадзора, ни при одной другой болезни такой летальности не отмечали.

Показатель летальности от коронавируса в Петербурге вырос до 3,5%. Это более 3 умерших на 100 заболевших человек. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Это много или мало? Это очень много. Ни при одной другой болезни мы такой летальности не отмечали.

Ирина Чхинджерия

Больше всего среди умерших от COVID-19, людей старше 65 лет.

Минздрав прислал в Петербург протоколы для проведения ревакцинации привитых.

Фото: Piter.tv

Теги: ирина чхинджерия, коронавирус, смертность
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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