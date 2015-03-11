Минздрав прислал в Петербург протоколы для проведения ревакцинации привитых

На ревакцинацию петербуржцев приглашают в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Минздрав РФ прислал в Петербург протоколы о проведении процедуры ревакцинации от COVID-19. Прививку смогут получить те, кто уже вакцинировался более полугода назад.

На ревакцинацию петербуржцев приглашают в связи с распространением нового штамма коронавируса. Протоколы ревакцинации официально опубликуют 30 июня.

Процедура по ревакцинации тех, кто сделал прививку более полугода назад предлагается, так как уровень антител у этих людей успел снизиться. Когда уровень заболеваемости спадет, делать вакцину нужно будет только раз в год.

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Фото: Piter.tv