Минздрав прислал в Петербург протоколы для проведения ревакцинации привитых

Минздрав РФ прислал в Петербург протоколы о проведении процедуры ревакцинации от COVID-19. Прививку смогут получить те, кто уже вакцинировался более полугода назад.
На ревакцинацию петербуржцев приглашают в связи с распространением нового штамма коронавируса. Протоколы ревакцинации официально опубликуют 30 июня.
Процедура по ревакцинации тех, кто сделал прививку более полугода назад предлагается, так как уровень антител у этих людей успел снизиться. Когда уровень заболеваемости спадет, делать вакцину нужно будет только раз в год.
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Фото: Piter.tv
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