В Петербурге рассмотрят московский опыт введения QR-кодов для бизнеса

Замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев заявил, что нужно быть осторожным, потому что любые ограничения влекут за собой потерю дохода.

Смольный анализирует московский опыт введения "COVID-free" зон. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.

В своей речи он отметил, что любое ограничение влечет за собой потерю дохода. Сейчас Петербург старается не делать поспешных выводов насчет успеха или не успеха введённой в Москве меры. В Северной столице сейчас взвешивают все "за" и "против".

Нужно смотреть, как это отразится на бизнесе и насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Нужен тонкий баланс, чтобы не навредить. Алексей Яковлев, замглавы комитета по промышленной политике

Власти Петербурга рассматривают различные варианты по ограничениям, в том числе и внедрение "COVID-паспортов" для бизнеса.

Ранее около 200 мест открыли для больных коронавирусом в клинике СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге.

Фото: Piter.tv