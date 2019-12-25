В Петербурге рассмотрят московский опыт введения QR-кодов для бизнеса

Смольный анализирует московский опыт введения "COVID-free" зон. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил замглавы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев.
В своей речи он отметил, что любое ограничение влечет за собой потерю дохода. Сейчас Петербург старается не делать поспешных выводов насчет успеха или не успеха введённой в Москве меры. В Северной столице сейчас взвешивают все "за" и "против".
Нужно смотреть, как это отразится на бизнесе и насколько это реально повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Нужен тонкий баланс, чтобы не навредить.
Алексей Яковлев, замглавы комитета по промышленной политике
Власти Петербурга рассматривают различные варианты по ограничениям, в том числе и внедрение "COVID-паспортов" для бизнеса.
Ранее около 200 мест открыли для больных коронавирусом в клинике СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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