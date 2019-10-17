В переулке Гривцова легковушка протаранила пешеходов после столкновения с минивэном

Черный микроавтобус протащил по дороге легковую машину, которая от удара перевернулась на бок и вылетела на тротуар, где были прохожие.

В воскресенье, 4 июля, в Адмиралтейском районе минивэн столкнулся с легковушкой. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №5 по переулку Гривцова в 12:2. На дороге столкнулись Daewoo Matiz и микроавтобус Mercedes. На кадрах записи видно, как черный микроавтобус протащил по дороге легковую машину, которая от удара перевернулась на бок и вылетела на тротуар, где были прохожие. Девушке с самокатом удалось избежать травм - в паре метров от нее остановился перевернутый Matiz. В результате аварии пострадала 53-летняя женщина.

Ранее мы сообщали, что после ДТП на перекрестке Шлиссельбургского и Слепушкина образовалась серьезная пробка. Автоледи выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

Видео: Piter.tv